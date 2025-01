Il prefetto di Catanzaro in visita all'Ufficio delle Dogane

Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha fatto visita all'Ufficio delle dogane del capoluogo dove è stato accolto dal direttore regionale, Antonio Di Noto e dal dirigente dell'Ufficio Pierpaolo Trapuzzano. "Durante l'incontro - è scritto in una nota - il prefetto De Rosa, nell'esprimere un convinto apprezzamento nei confronti di tutto il personale dell'Ufficio Adm, ha affrontato diverse tematiche, tra cui il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, la lotta alla contraffazione e il presidio nell'ambito di giochi e scommesse".

"Rafforzare la cooperazione tra gli Uffici a tutela della legalità è essenziale - ha detto il prefetto di Catanzaro - specie in un settore dove spesso le frodi e le contraffazioni penalizzano le imprese serie che sul mercato subiscono gli effetti negativi della concorrenza sleale".

"Il direttore regionale Di Noto ha ringraziato il Prefetto per la visita - riporta ancora la nota - ribadendo l'importanza di un dialogo costante fra la Prefettura e gli enti che operano nel territorio e garantendo il massimo impegno di tutti i funzionari nel perseguire gli obiettivi di tutela della legalità e del commercio leale e libero, secondo la mission dell'Agenzia".