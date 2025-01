Al Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, omaggio al Nuovo Teatro Popolare

Fare teatro nel nostro tempo: questo il tema al centro del III appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, che si terrà sabato 18 gennaio, alle ore 17.30, presso la sede della Sciabica di piazza 2 ottobre. L’evento si connoterà come omaggio al “Nuovo Teatro Popolare” di Ispica, per ricordare i suoi 25 anni di presenza nella città ispicese e nel comprensorio modicano. Alla serata, che sarà moderata da Fiorenza Cirmi, regista del Nuovo Teatro Popolare, porterà il saluto Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica; sarà introdotta dal Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, Domenico Pisana. In programma momenti teatrali e testimonianze a cura dei componenti della compagnia teatrale.

Il “Nuovo Teatro Popolare” di Ispica – afferma Domenico Pisana – ha rappresentato nella città un luogo formativo, di incontro e confronto, un palcoscenico dove attori amatoriali, motivati da grande passione, hanno intrecciato le loro voci, i loro cuori, i loro sentimenti dando vita ad uno spazio di dialogo e di costruzione di una comunità sotto la regia di Fiorenza Cirmi; uno spazio capace di emozionare, di provocare, di fare riflettere, di suscitare il sorriso, catalizzatore di idee e di azioni, capace di promuovere l’inclusione”.