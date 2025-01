Sì di Gerratana a candidatura a segretario Pd di Siracusa

"Care amiche, cari amici, care compagne, cari compagni,con la presentazione della mozione congressuale comunico la mia disponibilità a concorrere per l'elezione alla carica di segretario del PD provinciale di Siracusa". lo ha diffuso nel tardo pomeriggio, il consigliere comunale di Rosolini, Piergiorgio Gerratana. "La mozione è frutto di un lavoro lungo ed entusiasmante - dice - composizione di idee, confronti, colloqui, che ha l'obiettivo di indicare in maniera chiara la direzione politica della nuova segreteria. Un documento che vuole interpretare i sentimenti più veri dei nostri tesserati, un sostegno robusto ai nostri rappresentanti istituzionali, una boccata di ossigeno per i nostri elettori, una spina nel fianco per i nostri avversari. Vi invito a condividere la mozione scrivendo a: mozionecongresso@gmail.com".