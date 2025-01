Sulla Scicli-Donnalucata cappotta e si incendia una Lamborghini Taurus

Incidente stradale nel pomeriggio sulla provinciale 39 Scicli Donnalucata, in contrada Barone, all’altezza del distributore di carburanti. Per cause da accertare una Lamborghini Taurus ha cappottato ed si è incendiata. Al volante dell'auto una donna di Scicli che è stata tirata fuori dall'abitacolo da alcuni automobilisti di passaggio e dagli addetti al distributore di carburante prima che le fiamme avvolgessero la vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, l'ambulanza del 118 e la Polizia locale di Scicli. Molta paura ma nessun danno serio per la donna che era alla guida della Lamborghini. La strada è rimasta per alcune ore chiusa al traffico dirottato su percorsi alternativi.

(Foto Franco Assenza)