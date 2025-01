Michele Placido al Quirinale da Mattarella per le celebrazioni di Pirandello

In occasione della conclusione delle celebrazioni per il 90° anniversario del Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto Michele Placido, regista e sceneggiatore del film Eterno Visionario, con la produttrice e interprete Federica Luna Vincenti e il protagonista Fabrizio Bentivoglio.

Erano presenti i familiari dello scrittore siciliano: Giovanna Pirandello, Silvio Pirandello, Stefano Pirandello e Matteo D'Amico.

Liberamente ispirato al libro Il gioco delle parti.

Vita straordinaria di Luigi Pirandello di Matteo Collura, (Longanesi Editore), e sostenuto sin dall'inizio dagli eredi, Eterno Visionario svela per la prima volta la vicenda umana e familiare di Luigi Pirandello. Dopo l'uscita in sala il film sta proseguendo il suo percorso con proiezioni e incontri nelle scuole di tutta Italia.

In Eterno Visionario Fabrizio Bentivoglio è Luigi Pirandello, Valeria Bruni Tedeschi interpreta la moglie Antonietta Portulano, Federica Luna Vincenti è Marta Abba, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido sono rispettivamente i figli Stefano, Lietta e Fausto. Eterno Visionario vede anche la partecipazione straordinaria della star internazionale Ute Lemper.

Diretto da Michele Placido su una sceneggiatura dello stesso regista, di Matteo Collura e Toni Trupia, Eterno Visionario è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con GapBusters, una coproduzione italo-francese della Comunità del Belgio, e distribuito in Italia da 01 Distribution. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione generale Cinema e audiovisivo, della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Sicilia Film Commission, e di Regione Lazio - Bando Lazio Cinema International (Programma FESR Lazio 2021 - 2027) cofinanziato dall'Unione Europea.