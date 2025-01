Israele e Hamas firmano l'accordo, ma la tregua slitta forse a lunedì

I negoziatori di Israele e Hamas hanno firmato a Doha l'accordodi tregua, insieme ai mediatori di Usa e Qatar. Oggi dovrebbe riunirsi il gabinetto di sicurezza dello Stato ebraico, ma il via libera del governo potrebbe slittare a sabato e l'avvio del cessate il fuoco a non prima di lunedì. L'ultradestra israeliana critica l'accordo, col ministro Ben Gvir pronto a lasciare. Oggi a Bruxelles la vicepresidente della Commissione europea Kallas riceve il premier palestinese Mustafa. Macron in Libano. Visita a Mosca del presidente iraniano Pezeshkian. Pechino invierà il vicepresidente cinese Han all'insediamento di Trump.