Agrigento Capitale della Cultura, il sindaco: ritardi? Giuli non è responsabile

"Se ci sono stati dei ritardi questi non sono assolutamente da attribuire al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, in merito al servizio televisivo andato in onda su Agrigento, nel corso del programma Piazzapulita, su La7. "Chiedo scusa al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli - aggiunge il primo cittadino - se nel corso dell'intervista si è percepita un'eventuale responsabilità, rispetto ai ritardi che riguardano Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, imputabile al Ministro attualmente in carica. Non è assolutamente così.

Il Ministro Giuli si è sempre dimostrato estremamente disponibile e sensibile verso Agrigento e le tematiche che riguardano il nostro territorio. Lo scorso dicembre siamo stati ricevuti al Ministero e siamo stati accolti, così come dichiarato nel resto dell'intervista, in maniera calorosa e Giuli si è subito mostrato estremamente interessato nel voler conoscere il dossier e il programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025".