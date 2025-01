Deteneva tre pistole e munizioni in casa, 38enne in carcere a Siracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 38 anni per detenzione illegale di armi e munizioni. In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata a casa dell’arrestato, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un revolver privo di marca e di matricola, rifornito con cinque cartucce, una pistola artigianale del tipo a penna ed una pistola a salve semiautomatica. L’uomo, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.