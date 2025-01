Comportamenti molesti su un autobus a Siracusa: denunciata una 67enne

Nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato una donna di 67 anni per i reati di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di fornire le proprie generalità ed oltraggio a pubblico ufficiale. In specie, i componenti della Volante intervenivano in via Monteforte in ausilio del conducente di un autobus urbano che doveva fermarsi a causa delle intemperanze e delle molestie di una passeggera. Alla vista degli agenti la sessantasettenne aveva un comportamento oltraggioso anche nei confronti di questi ultimi e si rifiutava di declinare le generalità. I poliziotti chiamata un’ambulanza del 118 facevano accompagnare la donna in ospedale. Riportata la calma l’autobus di linea riprendeva la sua corsa.