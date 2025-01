Convention di Sud chiama Nord a Siracusa, Bandiera: "Da noi c'è entusiasmo"

Si è tenuto ieri sera presso l’Hotel Parco delle Fontane di Siracusa il primo incontro provinciale organizzato da Sud Chiama Nord, un momento di confronto e condivisione che ha visto la partecipazione attiva di soci, comitati, coordinamenti e tesserati della provincia. Durante l’assemblea si è discusso dei prossimi impegni del movimento, tra cui l’importante incontro previsto per l’8 febbraio, il tesseramento, l’iniziativa “Militanza a punti” e l’impegno per la buona amministrazione e la presenza sul territorio. Edy Bandiera, coordinatore provinciale di Siracusa, ha sottolineato: “Una assemblea provinciale che ha confermato l’entusiasmo e il grande coinvolgimento attorno al progetto di Sud Chiama Nord, segno di una comunità viva e determinata a costruire un futuro diverso e migliore per la nostra terra. Un grazie particolare a Danilo Lo Giudice, per la sua costante e instancabile presenza e vicinanza, e a tutti i coordinamenti, comitati e tesserati della provincia di Siracusa che rendono possibile tutto questo. Quella di stasera non è stata solo una riunione, ma un momento di importante condivisione che ci dà la forza di guardare avanti con fiducia. Continuiamo su questa strada, uniti e consapevoli che insieme possiamo fare la differenza.” Alessandro Spadaro, coordinatore cittadino durante il suo intervento, ha dichiarato: “Ringrazio tutti per la sentita partecipazione all’incontro presso l’Hotel Parco delle Fontane. È stato un momento di grande condivisione e confronto, che ha dimostrato come il progetto Sud Chiama Nord stia trovando un riscontro sempre più ampio e concreto, anche in assenza di appuntamenti elettorali imminenti. La partecipazione attiva dei tesserati, dei comitati e dei coordinamenti della provincia di Siracusa ci dà la forza e la motivazione per continuare a lavorare insieme per il futuro delle nostre autonomie. Un grazie speciale a Danilo Lo Giudice, instancabile guida, e ad Edy Bandiera, nostra punta di diamante, che hanno reso possibile l’evento e a tutti coloro che credono nel nostro percorso.” Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, ha concluso evidenziando: “Il grande entusiasmo che registriamo a Siracusa dimostra che in questi mesi e in questi anni, da parte di tutto il gruppo dirigente di Sud Chiama Nord, è stato fatto un grande lavoro. Siamo assolutamente soddisfatti del percorso intrapreso insieme a Edy Bandiera e a tutti gli amici, e ci auguriamo che il proseguo sia altrettanto proficuo per riuscire a rendere sempre più grande e aggregativa la famiglia di Sud Chiama Nord in provincia di Siracusa.” Il primo incontro di Siracusa ha rappresentato una significativa tappa di un percorso che punta a rafforzare il radicamento territoriale e a consolidare il progetto di Sud Chiama Nord come forza propulsiva per un cambiamento autentico e condiviso. Il secondo incontro è in programma oggi pomeriggio alle ore 17.30 a Ragusa presso hotel Montreal e poi a seguire nelle varie province per concludere con la grande manifestazione prevista l’otto febbraio a Palermo presso l’hotel San Paolo Palace insieme al nostro leader Cateno De Luca.