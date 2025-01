La Volley Modica torna al PalaRizza: arriva il Lecce

Archiviato con soddisfazione il successo di Ortona, per la Volley Modica è tempo di tornare a giocare in casa affrontando al “PalaRizza” una squadra di livello come la Links per la Vita Lecce. Il sestetto pugliese, in classifica è dietro ai biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto), ma non per questo deve essere sottovalutato perchè annovera in squadra gente di categoria anche superiore e non verrà in Sicilia per fare da vittima sacrificale. La Volley Modica sta attraversando un buon momento sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale e vuole continuare su questa scia per risalire il più possibile in classifica.