La Nissa al De Simone determinata a fare la festa al Siracusa capolista

Domenica in campo per la serie D. La corsa è sempre avvincente nei piani alti del girone I, con Siracusa e Sambiase che viaggiano quasi a braccetto. La capolista è ripartita battendo il Ragusa per 1 - 2 e ora attende in casa la Nissa, mentre la seconda della classe (a -1) con il Pompei insegue la nona vittoria consecutiva. La Reggina ha perso due punti nella trasferta di Scafati, ma sa che contro il Sant'Agata ha l'opportunità per rilanciare subito le prime mire d'alta classifica (è a -3 dalla vetta), dopo che proprio dal Sant'Agata ha prelevato il difensore col vizio del gol Thiago Capomaggio (2000).

Scafatese invece impegnata a Licata, ma che negli ultimi tempi sembra aver perso qualche colpo. La Nuova Igea Virtus ha firmato il laterale destro di difesa Vincenzo Mattia Rana (2005), atteso al debutto ad Enna. In coda gara delicatissima tra Acireale-Ragusa, che somiglia a un vero e proprio antipasto play-out. E' stata vietata la trasferta dei tifosi iblei per motivi di ordine pubblico.

Tornando alla gara di Siracusa, la Nissa sta vivendo un buon momento ed arriva al 'De Simone' con l'obbiettivo di fare la festa alla prima della classe. Turati non può permettersi il lusso di sbagliare formazione contro i biancoscudati.

(Nella foto l'abbraccio tra Sarao e Palermo)