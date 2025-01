Maltempo in Calabria ma nessuna criticità, domani è 'Arancione'

"Nonostante gran parte della Calabria sia sottoposta in queste ore a una significativa ondata di maltempo, caratterizzata soprattutto da piogge molto intense e forte vento, non si registrano al momento particolari criticità in tutto i lterritorio regionale. In alcuni Comuni del versante centro-jonico del cosentino e del catanzarese, è stato registrato il superamento della soglia 3 delle precipitazioni piovose, ma non sono stati riscontrati danni significativi ai territori colpiti". È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. Anche per domani, la Protezione civile calabrese ha diffuso un'allerta arancione su tutto il territorio regionale. Oggi l'allerta è rossa sulla fascia ionica meridionale ed il reggino e arancione sulla fascia tirrenica e nel crotonese. Per domani sono previste "precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale",fenomeni che saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento". I venti, dai quadranti orientali, saranno da "forti a burrasca,con rinforzi fino a burrasca forte". Previste mareggiate lungo le coste esposte.