Nuovo codice della strada, elevate dieci contravvenzioni a Pachino

La Polizia di Stato di Siracusa, da tempo, ha avviato una forte campagna di prevenzione e repressione degli incidenti stradali causati da condotte di guida pericolose e dall’utilizzo di alcool e droga, in particolare nei luoghi maggiormente interessati dalla movida giovanile, rafforzando i servizi di controllo del territorio mirati a far rispettare le regole del Nuovo Codice della Strada entrato in vigore recentemente.

L’impegno della Questura è corroborato anche da una intensa campagna di informazione e formazione all’interno delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia aretusea, finalizzata ad una sensibilizzazione dei più giovani al rispetto delle regole e della legalità.

Nei pomeriggi di giovedì e venerdì e nella mattinata odierna, tali servizi di controllo del territorio sono stati svolti nella cittadina di Pachino.

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino e al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato numerosi posti di controllo, identificando 180 persone e controllando 120 veicoli. Dieci sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al nuovo codice della strada. Tra le sanzioni contestate l’omessa revisione del mezzo, la guida senza patente e la mancanza di copertura assicurativa.

Un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e un documento di circolazione è stato ritirato. Nell’ambito di detti servizi, sono stati controllati anche alcuni esercizi commerciali.

Analoghi servizi saranno ripetuti nel corso di questo finesettimana in tutta la provincia.