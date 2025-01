Primarie nel Pd a Siracusa, Scalorino si affida a un video per coinvolgere i Circoli Dem

Rischia di infiammarsi il dibattito pre congressuale del Pd di Siracusa. Sono 4 i candidati alla segreteria provinciale Dem: Orazio Scalorino, Piergiorgio Gerratana, Claudia Saccà e Giuseppe Patti. A sfidare apertamente la posizione del Commissario, il senatore, Antonio Nicità, è il gruppo politico che appoggia Scalorino. Dal parlamentare all'Ars, Tiziano Spada, ai sindaci di Floridia e Canicattini, Marco Carianni e Paolo Amenta, ma anche gruppi di tesserati di Pachino, di Siracusa e di altri Circoli della provincia. Se il tesseramento acquisito dai sostenitori di Gerratana è maggoritario, per lui si sono mossi l'ex autonomista Mario Bonomo e il due volte candidato all'Ars, mai eletto, Gaetano Cutrufo, il risultato del prossimo 26 gennaio non appare scontato. Scalorino attraverso un video messaggio che diffonderà in questa settimana, punta a raggiungere tutti i Circoli Dem del Siracusano. L'ex sindaco di Floridia oggi è tornato alla carica:

“Il congresso del Partito Democratico può diventare una vera esperienza di partecipazione democratica soltanto se saremo in grado di portare fuori dalle stanze chiuse delle segreterie e dei caminetti le nostre idee e la nostra visione del territorio. Per fare questo l'unico strumento utile è rappresentato dalle primarie”, Così Scalorino.

“Ho piacevolmente appreso che siamo quattro i candidati alla segreteria provinciale - aggiunge -. Quale migliore occasione per portare nelle piazze del territorio questa esperienza? Per questo motivo mi sento di proporre agli altri candidati di stringere un accordo che ci consentirà, dopo il primo turno interno con i voti dei tesserati, un secondo turno con le primarie aperte a tutti i cittadini. Una vera festa democratica che porterà all’esterno il PD”.

Le primarie per eleggere il segretario provinciale consentiranno non solo di valorizzare il tesseramento, ma permetterà al Partito di parlare direttamente ai cittadini e valutare insieme a loro le scelte per l’immediato futuro.

Scalorino aggiunge: “Spero che il mio appello possa essere accolto dagli altri candidati e che questa proposta possa essere condivisa dal comitato per il congresso, che deciderà nel merito. Sono fiducioso e credo che solo recuperando lo spirito delle primarie potremo lanciare un messaggio politico importante all'intero territorio provinciale”.