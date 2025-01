Voto nelle Province, Galvagno: deroga alla Del Rio o elezioni di II livello

"Sulla questione province la strada è semplice: o c'è una norma a livello nazionale che deroghi agli effetti della riforma Delrio, dicendo ad esempio che non sono applicabili nelle regioni a statuto speciale, oppure si andrà con le elezioni di secondo livello. Pertanto ritengo che tra aprile e maggio la Sicilia potrà andare al voto e dare uno strumento intermedio necessario: io sono comunque favorevole alle elezioni di primo livello". Così il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno a L'Intervista, programma di Rei Tv. "Serve qualcuno con cui dialogare a livello provinciale - prosegue Galvagno, - Un commissario non riesce da solo a capire le reali problematiche delle strade, delle scuole e di tutti quei luoghi che purtroppo talvolta non ricevono l'attenzione che meritano, perché il territorio è talmente vasto che non si riesce a controllarlo solo con deputati regionali o consiglieri comunali".