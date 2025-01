Trapani, gioco facile contro il Taranto: i granata calano il tris e doppietta di Lescano

Il Trapani torna alla vittoria contro il fnalino di coda Taranto. Tutto secondo il pronostico della vigilia con i padroni di casa che hanno calato il tris alla cenerentola di serie C. Gli uomini di Capuano passano in avvio di gara. Il gol porta la firma di Lescano. E' lo stesso attaccante a firmare la doppietta al 49'. Il Taranto torna in campo nella ripresa, ma non trova la giusta reazione, Anzi è il Trapani ad incrementare il bottino, realizzando la terza rete. Ci pensa Ciotti a superare Caputi. Ed è 3 - 0.