Basket, la Virtus Ragusa espugna Desio: quarta vittoria stagionale con un super Erkmaa

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West, la Virtus risponde con personalità al periodo nero e, grazie a un attacco in grande spolvero, sbanca il PalaFitLine di Desio per 73-88. La squadra di Valerio e Di Gregorio, ancora senza Simon, si lascia alle spalle le sei sconfitte consecutive e torna a credere nell’aggancio alla zona playout. Merito di una prestazione impeccabile dall’arco (13/22), dei numeri di Erkmaa (28 punti con 4/5 da tre) e della grande solidità mentale mostrata tutti i 40’. In doppia cifra anche Bertocco, Gloria e Vavoli. Per Ragusa arriva un’iniezione di fiducia in vista della prossima gara casalinga contro la Virtus Imola.

Rimadesio Desio-Virtus Ragusa 73-88

Rimadesio Desio: Bartninkas 17, Abijo ne, Perez ne, Tornari 5, Chiumenti 6, Torgano 10, Albique, Fumagalli 9, Cipolla 16, Mazzoleni 4, Elli 6. All.: Gallazzi

Virtus Ragusa: Erkmaa 28, Piscetta 2, Bertocco 16, Gloria 15, Tumino, Vavoli 11, Mirabella ne, Kosic 6, Calvi 5, Adamu 2, Ianelli 3. All.: Valerio-Di Gregorio

Arbitri: Occhiuzzi di Trieste e Castellaneta di Bolzano

Parziali: 22-21; 40-51; 55-71.

Note. Tiri da due: Desio 22/48, Ragusa 20/45; Tiri da tre: Desio 5/16, Ragusa 13/22; Tiri liberi: Desio 14/19, Ragusa 9/13; Rimbalzi: Desio 29, Ragusa 45. Usciti per cinque falli: Mazzoleni e Tornari (D)