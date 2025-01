Codacons, nasce task force al fianco delle vittime di episodi di malasanità

Il Codacons al fianco delle vittime di malasanità: nasce una speciale Task Force. L'iniziativa rappresenta un impegno concreto per tutelare chiunque abbia subito danni causati da errori medici, carenze organizzative delle strutture sanitarie, trascuratezza da parte del personale sanitario o non sanitario, o incidenti verificatisi all’interno degli ospedali e cliniche.

Obiettivo della Task Force: garantire una protezione efficace alle vittime di malasanità, offrendo una consulenza legale e medico-legale completamente gratuita per individuare responsabilità professionali di medici e strutture sanitarie. Se si ritiene di essere stato vittima di un episodio di malasanità, si può contare sull’assistenza del Codacons. Basterà inviare un’email a sportellocodacons@gmail.com o contattare il numero WhatsApp 3715201706 o telefonando allo 095441010 per ricevere supporto e avviare una valutazione del tuo caso.

Con questa Task Force, il Codacons non si limita a difendere i diritti dei cittadini, ma si propone anche di accendere i riflettori su una problematica cruciale, richiamando l’attenzione sull’urgenza di un sistema sanitario più sicuro, equo ed efficiente.

“La nascita di questa Task Force - dichiara Francesco Tanasi Giurista e Segretario Nazionale Codacons (nella foto) - rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro le ingiustizie sanitarie. Il nostro obiettivo è garantire a tutti i cittadini un accesso equo e sicuro alle cure mediche, promuovendo un sistema sanitario che tuteli i diritti di ogni individuo.”