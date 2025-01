Calcio, il Modica affronta la Jonica: gara insidiosa al "Barone"

Il Modica torna domenica al Vincenzo Barone per ospitare la Jonica di Santa Teresa Riva, squadra robusta e insidiosa. I rossoblù modicani sono reduci dal deludente pareggio a Mazzarrone che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi. Con la Jonica al Modica servono solo i tre punti per continuare la caccia al Milazzo capolista. Un passo falso potrebbe significare addio alle ambizioni di successo finale e un grosso fallimento dei progetti della società rossoblù. La gara tra Modica e Jonica sarà arbitrata da Alessio Marino della sezione AIA di Acireale che si avvarrà della collaborazione di Luca Iannazzo e Giusto Leone della sezione arbitrale di Palermo. Calcio d’inizio fissato per le 15.