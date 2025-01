In Colombia 58 morti negli scontri tra i ribelli del Nord

Il numero delle vittime negli scontri tra gruppi armati ribelli nel nord della Colombia è aumentato a 58. Lo scrive il quotidiano El Tiempo, citando i dati delle autorità.

Il bilancio delle vittime è più alto nei comuni di Tibu e Teorama, rispettivamente 19 e 22.

ione di Catatumbo, dove si verificano gli scontri, si stanno trasferendo in gran numero in altre regioni.

Gli scontri tra l'Esercito di liberazione nazionale (ELN) e gruppi formati da ex membri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) continuano per diversi giorni. L'ELN, che comprende diverse migliaia di persone, rimane l'unico grande gruppo ribelle nel paese dopo che il governo ha stipulato un accordo di pace con le FARC.