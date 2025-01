Elezioni a Solarino, l'uscente Germano in campo al momento senza avversari

Peppe Germano, già sindaco di Solarino, sfiduciato dall'opposizione alla vigilia di Natale, è l'unico punto fermo alle prossime elezioni amministrative di primavera, dove nell' Isola si voterà soltanto in cinque Comuni. Germano, esponente di primo piano di Noi Moderati, legato a doppiofilo al leader Saverio Romano, a quanto si apprende, a Solarino, non avvrebbe al momento avversari di un certo peso. La sifucia nei suoi confronti non sarebbe stata gradita dalla maggior parte della popolazione. Ci sono timidi tentativi di esponenti, legati al deputato all'Ars di Melilli, Peppe Carta, che potrebbero scendere in campo. Il parlamentare dell'Mpa, però è ritenuto a Solarino il responsabile della caduta amministrativa di Germano. Potrebbe venir fuori la candidatura di un professionista, ma i numeri non sarebbero dalla sua parte. In casa dei Progressisti, non ci sono i presupposti di piazzare un candidato. Il rischio di essere stritolati dalla forza del sindaco uscente sono tanti e politicamente sarebbe un grosso errore e indebolirebbe una mossa del genere la roccaforte Pd di Floridia. Germano deve soltanto valutare la scelta dei suoi consiglieri. Servono persone fidate senza il vizietto del tradimento. Lo staff dell'esponente di Noi Moderati assicura che Germano ci lavora da tempo.