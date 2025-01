Catania, gli trovano in casa marijuana 'Skunk', 28enne denunciato

I carabinieri di Catania nel corso di una perquisizione domiciliare in un'abitazione a San Giorgio, hanno sequestrato droga.

In effetti, l’attività ha permesso, ai militari dell’Arma di trovare, in un mobiletto che si trovava proprio all’ingresso dell’appartamento, 16 grammi di marijuana del tipo "Skunk", già suddivisa in dosi, e 82 grammi di hashish. In casa si trovava la zia di un 28enne.

Sono stati trovati, inoltre, un apparecchio per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e un block notes contenente appunti riconducibili all’attività illecita.

Nel corso del i controlli è stata, inoltre, rinvenuta una somma in contanti di quasi 8.000 euro, composta principalmente da banconote di piccolo taglio suddivise in mazzette e nascosta all’interno di una cassettiera che, poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata sottoposta a sequestro.

Il giovane 28enne, è stato subito dopo rintracciato dai militari del Nucleo Radiomobile che, in relazione a quanto da loro scoperto, lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.