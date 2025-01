Calcio a 5, Holimpia Siracusa in fuga: il Ferla perde fuori casa e la Futura Rosolini prosegue la rincorsa

Primo tempo sbiadito, secondo da squadra ammazzacampionato. Holimpia Siracusa dai due volti nella sfida interna con il Carlentini, disputata ieri pomeriggio al tensostatico e valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C1 di calcio a 5. La squadra aretusea vince con un netto 8-2, realizzando 7 gol nella ripresa dopo essere andata all’intervallo sotto di una marcatura. Nei primi 10 minuti gli ospiti approfittano di qualche amnesia difensiva degli avversari, raggiungendo inaspettatamente il doppio vantaggio. Gli aretusei reagiscono e accorciano con Merendino. Nella ripresa si scatenano. Lo stesso Merendino firma il 2-2, poi va in gol tre volte consecutive Pasqua. La differenza tecnica è netta e Carbonaro, Spanò e Celano chiudono la gara.

L’Holimpia torna da sola in vetta alla classifica con 35 punti, 3 in più rispetto al Ferla, sconfitto in trasferta 8-4 dal Meriens.

Prosegue invece la striscia positiva della Futura Rosolini che al termine di una gara tirata e combattuta ha vinto per 4 - 5 sul parquet del Librizzi. I granata rosolinesi sono a - 7 dalla prima della classe.