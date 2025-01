Siracusa, scempio nel Giardino Storico di Villa Reimann: monta la protesta

L'Associazione Christiane Reimann di Siracusa protesta per quello che viene definito un fatto increscioso - segnalato al Comune - occorso durante le operazioni di manutenzione del Giardino Storico di villa Reimann eseguite dall’Impresa Gestore del Verde, che ha espiantato TUTTE le piante allocate nelle volute in pietra che portano al gazebo di legno di Villa Reimann. "Non abbiamo compreso le motivazioni di una così drastica rimozione di piante storiche che hanno impiegato decenni a raggiungere la consistenza che avevano", afferma in una nota il presidente dell'Associazione, Marcello Lo Iacono. Vengono posti alcuni interrogativi:

1) E’ stata eseguita una ricognizione per riscontrare l’accaduto?

2) E’ stato eseguito un inventario delle piante esistenti per stabilire quelle che dovevano essere

rimosse?

3) Tale operazione di espianto è stata autorizzata con una disposizione di servizio specifica?

4) Nel caso che l'operazione di espianto sia avvenuta in mancanza di autorizzazione, sono state accertate le eventuali responsabilità?