B2 femminile, show di Melilli Volley contro Mascalucia

Melilli Volley 3

Alus Mascalucia 1

Melilli Volley: Di Lorenzo ne, Cantalanotte ne, Minervini 1, Bisicchia ne, Natalizia (L1), Isgrò 8, Carpinteri (L2) ne, Miceli G. 20, Monzio Compagnoni 8, Miceli C. 2, Vescovo, Marcello 13, Mancino 1, La Mattina 4. All. Santino Sciacca.

Alus Mascalucia: Privitera R., Aliata 10, Luzzi 26, Davì, Foti, Radicella 1, Fiorini, Lombardo 9, Motta 1, Cianci 1, Dato 2, Privitera G. 7. All. Davide Giuffrida.

Arbitri: Benedetta Fibbi di Firenze e Emily Mazzola di Massa.

Parziali: 17-25, 25-18, 25-18, 25-16

Altro show, altra vittoria piena, altri applausi a scena aperta. Melilli Volley vince ancora una volta da grande squadra. Lo fa in rimonta contro la quinta forza del campionato al termine di un match giocato, dal secondo set in poi, ai limiti della perfezione. Finisce 3-1 per la squadra di Santino Sciacca, che stacca di 6 punti in classifica il Mascalucia e chiude il girone di andata al terzo posto a quota 26. Operazione aggancio al Cus Catania (prossimo avversario tra due settimane al palazzetto di via Gorizia) pienamente riuscita per la compagine siracusana, che adesso “vede” anche il secondo posto, vista la sconfitta interna di Volley Valley contro la capolista Vibo Valentia.