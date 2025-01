Palermo - Juve Stabia, una battaglia al 'Barbera': i rosanero vincono di misura

Il Palermo vince per la prima volta in stagione due partite consecutive ed entrambe al "Barbera". Battuta 1-0 la Juve Stabia, agganciata anche in classifica, grazie al gol di Le Douaron che risolve una partita combattuta ed equilibrata.

Dopo un buono inizio dei rosanero sono le "Vespe" a venir fuori e mettere in difficoltà la retroguardia di casa, pur con poche occasioni limpide da una parte e dall'altra. In particolare al 13' Ranocchia anticipa provvidenziamente Pierobon e poco dopo Lund riesce a deviare una conclusione di Fortini. Al 36' primo vero tiro in porta del Palermo con un destro dal limite di Ceccaroni che Thiam blocca in due tempi. Un minuto dopo la risposta dei campani con un sinistro di Candellone sul quale risponde ottimamente Sirigu che si salva con il piede. Al 45' Le Douaron spreca una favorevole occasione tirando debolmente dopo una bella combinazione Lund-Ceccaroni.

Nella ripresa partita sempre piuttosto bloccata: al 5' occasione Palermo con un sinistro dal limite di Brunori respinto in tuffo da Thiam. Al 16' Sirigu salva i suoi su un gran destro di Adorante.

Al 22' il Palermo passa in vantaggio: conclusione dal limite di Vasic, respinta corta si Thiam e palla che arriva a Le Douaron, che si fa trovare ancora pronto e col sinistro insacca per il quarto gol stagionale. Al 37' altro ottimo intervento di Sirigu su Meli, poi ci mette una pezza Saric sul tiro di Morachioli.