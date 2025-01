La Volley Modica rimonta due set ma si arrende al tie break

Volley Modica 2

Aurispa Lecce 3

Parziali: 23/25, 23/25, 26/24, 25/22, 13/15

Volley Modica: Barretta, Raso 2, Capelli 20, Putini 3, Chillemi 18, Cipolloni Save, Buzzi 6, Matani 8, Padura Diaz 14, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Aurispa Lecce: Mazzone 13, Fabroni 1, Ferrini 9, Penna 32, Iannaccone, Deserio 5, Maletto 13, Cappio (L1), n.e: D'Alba, Colaci, Coppa, Bieve (L2),Cimmino. All: Giuseppe Ambrosio; Ass: Luca Bramato.

Arbitri: Marco Pasin di Torino e Domenico Danilo De Sensi di Roma

Si ferma sul più bello la rimonta dell'Avimecc Modica che al “PalaRizza” va sotto di due set contro l'Aurispa Links per la Vita Lecce, rimonta e poi si arrende al sestetto pugliese al tie break. Partita molto bella e combattuta tra due squadre “Toste”. Per decidere il vincitore è stato necessario rimanere in campo per 2 ore e 18 minuti.