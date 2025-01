Palermo, il Codacons dice no all'aumento del prezzo dei biglietti Amat

Il Codacons si oppone con fermezza alla proposta di aumento del costo dei biglietti per il trasporto pubblico a Palermo, annunciata dall’Amat e sottoposta al Consiglio comunale. L’incremento del prezzo di corsa singola da 1,40 a 1,60 euro rappresenta un ulteriore colpo alle tasche dei cittadini, già gravati da una crisi economica senza precedenti.

"Questa misura è inaccettabile, soprattutto in un momento in cui la mobilità pubblica dovrebbe essere incentivata, non penalizzata – dichiara il Codacons. – Aumentare i costi significa spingere ancora più persone verso l’uso di mezzi privati, con conseguenti effetti negativi su traffico e inquinamento".

Il Codacons sottolinea inoltre che, sebbene l’AMAT abbia registrato un aumento delle vendite degli abbonamenti nel 2024, questo risultato non giustifica una penalizzazione diretta per i cittadini che utilizzano il servizio in modo occasionale o che non possono permettersi un abbonamento.