Meloni atterrata a Washington per l'insediamento di Trump

La premier italiana Giorgia Meloni è atterrata a Washington, dove fra poche ore assisterà all'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

E' assai probabile, secondo alcune fonti, che Meloni avrà un breve incontro con Trump e con Elon Musk durante l'Inauguration Day.

Una Rotonda per soli 600 ospiti: è la capienza dei posti a sedere del cuore del Capitol dove Donald Trump giurerà oggi come 47/mo presidente Usa dopo il trasferimento della cerimonia all'interno per il gelo artico.

Ci saranno i familiari di Trump e Vance, i giudici della Corte suprema, gli ex presidenti (Bush, Clinton, Obama con le rispettive mogli a parte Michelle), i capi delle commissioni di Camera e Senato oltre alla leadership del Congresso.

Donald Trump, accolto da un'ovazione sul palco della Capital One Arena, promette ai suoi sostenitori che metterà "fine al declino americano" e il ritorno dell'american dream. "Fermeremo l'invasione al confine": subito dopo il giuramento, "agirò velocemente" per affrontare tutte le crisi con cui sono alle prese gli Stati Uniti. Mi impegno a mettere "fine alla guerra in Ucraina, a risolvere il caos in Medio Oriente ed evitare la terza guerra mondiale. Sui social Trump anticipa anche che annuncerà un "decreto esecutivo" per sospendere il divieto di TikTok. Sul palco anche Elon Musk. "La vittoria - ha detto - è solo l'inizio. Renderemo l'America più forte per i prossimi secoli".