Figuccia (Lega): non più rinviabili interventi sui porti Isole minori

“Per i porti delle isole minori della Sicilia non sono più rinviabili le realizzazioni di opere di manutenzione e ristrutturazione, al fine di migliorare le condizioni infrastrutturali per consentire l’attracco di navi veloci. Occorre un’azione politica efficace per reperire risorse economiche, anche attraverso l’utilizzo di fondi extra regionali. Si voti in Assemblea regionale siciliana una risoluzione che impegni il governo nazionale. Come Lega faremo la nostra parte per giungere all’obiettivo”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore all’Assemblea regionale siciliana.