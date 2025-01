Siracusa, bloccato in via Sofio Ferrero con la cocaina pura: va in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 30enne, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, per detenzione a fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato sabato pomeriggio in via Sofio Ferrero da un equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 100 grammi di cocaina pura. Nella tasca della tuta nascondeva inoltre più di tremila euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Dalla vendita al dettaglio della sostanza, ancora da tagliare e suddividere in dosi, il 44enne avrebbe ricavato più di 10mila euro. L’arresto è stato convalidato e l’uomo associato alla casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.