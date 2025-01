Le minacce al sindaco di Floridia, la vicinanza del Pd, Anci e pure Auteri

"Esprimiamo la nostra solidarietà a Marco Carianni, sindaco di Floridia, per l'inquietante atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni in queste ultime ore". Lo affermano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia, dopo aver appreso la notizia relativa alla lettera minatoria recapitata al sindaco della città siracusana. "Siamo certi - aggiungono Amenta e Alvano - che il primo cittadino di Floridia reagirà con coraggio alle minacce ricevute, continuando a lavorare nell'interesse dei propri concittadini e del proprio territorio".

Riguardo l'intimidazione 'anonima' ricevuta dal sindaco, è stato lo stesso Carianni a farlo sapere attraverso il suo profilo social, poi si è recetao alla Tenenza dei carabinieri per presentare un esposto. I contenuti della lettera sono gravi e la sensazione comune a Floridia, è che a scriverla sia stato uno che conosce il sindaco e sembra una vendetta a livello personale. Il primo cittadino di Floridia, incassa la solidarietà bipartisan. Pure il deputato del Gruppo Misto, Carlo Auteri ha espresso vicinanza a Carianni pur mantenendo la diversa contrapposizione politica.

In campo anche il segretario del Circolo Dem di Floridia, Gaetano Vassallo che scrive: "A nome mio e dell' intero Partito Democratico di Floridia esprimo piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Marco Carianni per le vili minacce anonime che ha ricevuto. Respingiamo con forza e determinazione ogni tentativo di condizionamento della già complessa attività amministrativa di ogni istituzione democratica. I Sindaci rappresentano il primo argine al disagio sociale ed economico delle comunità che amministrano e non vanno mai lasciati soli".

La squadra del Pd. Nella foto da sinistra Gaetano Vssallo, Tiziano Spada e Marco Carianni