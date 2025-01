Perseguita e aggredisce la ex compagna, 41enne arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne catanese per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna.

In una delle serate appena trascorse, personale delle volanti è intervenuto in strada, nei pressi del viale Mario Rapisardi, a seguito di numerose chiamate al numero unico di emergenza 112 circa la presenza di un uomo che stava aggredendo una donna. I testimoni hanno raccontato agli agenti, intervenuti sul posto, che l'uomo, dopo averla picchiata, l'avrebbe rincorsa a bordo di uno scooter, ma fortunatamente la donna sarebbe stata soccorsa da alcuni passanti che avrebbero fatto desistere l'uomo dai suoi intenti costringendolo di fatto a fuggire a bordo del mezzo.

I poliziotti hanno soccorso la donna, visibilmente impaurita e in lacrime, con una ferita alle labbra e dei rossori sul collo e sulla parte sinistra del viso; la stessa ha raccontato di essere stata aggredita poco prima dall'ex compagno, che l'avrebbe minacciata e poi schiaffeggiata e, infine, le avrebbe sbattuto la testa al muro.