La Volley Modica prepara la trasferta contro Lagonegro

Archiviata la sconfitta casalinga con Lecce, la Volley Modica, da oggi è concentrata sulla difficile trasferta lucana di domenica prossima che vedrà i ragazzi di coach Enzo Distefano (nella foto) impegnati al Palazzetto dello Sport di Villa D'Agri ospiti della Rinascita Lagonegro.

Un match molto difficile per Chillemi e compagni contro una delle squadre più quadrate del girone Blu del campionato di serie A3 e tra le più in forma del momento, che i biancoazzurri affronteranno con la massima determinazione e il dovuto rispetto dell'avversario che nella gara di andata al “PalaRizza” si arrese in quattro set.

"Insidiosissima la trasferta di Lagonegro, una delle migliori formazioni del momento sia come forma fisica, sia per i risultati ottenuti sul campo, afferma il coach. Loro sono reduci dalla vittoria in trasferta nello scontro diretto con Ortona. Sappiamo che troveremo una squadra con alti valori tecnici e con grossissime individualità, visto che dispongono di un roster che annovera tutti giocatori di categoria superiore, l'arrivo di coach Kantor ha rivitalizzato l'ambiente e quindi siamo consapevoli che sarà una trasferta ostica che va affrontata al massimo delle nostre possibilità, sperando in una buona prestazione e di qualità di tutto il gruppo e di portare punti alla nostra classifica”.