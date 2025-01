Erice, la polizia confisca beni per 270 mila euro a padre e figlio

La Polizia di Stato ha eseguito a Erice la confisca di beni nei confronti di due congiunti trapanesi, padre e figlio, di anni 47 e 25, per un valore complessivo di circa 270.000,00 Euro. Entrambi sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, della durata di 2 anni e 6 mesi e di 3 anni.

In particolare il padre, pienamente inserito nel mondo del traffico di stupefacenti di Trapani ed Erice, è stato punto di riferimento per lo spaccio ed il commercio nel trapanese fungendo da anello di congiunzione con gruppi criminali operanti nel territorio palermitano, dai quali si riforniva e manteneva costante la disponibilità di sostanza stupefacente.

L'organizzazione messa in piedi garantiva la vendita "al dettaglio" attraverso esercizi commerciali in Trapani, con i quali si poteva concordare quantitativi ed orari.

Il figlio, alter ego paterno, con le medesime capacità operative nel traffico degli stupefacenti, è stato anch'egli destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni.