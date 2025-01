Ruba in un panificio di Portopalo, preso uno di Noto

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto hanno arrestato in flagranza per furto aggravato, un 39enne di Portopalo di Capo Passero, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio.

Ieri notte l’uomo è stato fermato dai Carabinieri, tempestivamente intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano sentito rumori sospetti provenire da un panificio sito nel centro cittadino di Portopalo di Capo Passero. L’uomo, che è stato bloccato all’interno dei locali del panificio mentre cercava di rubare il registratore di cassa, cercava di darsi alla fuga opponendo resistenza.

L’arresto è stato convalidato.