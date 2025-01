Pd, Schelein eletta con le primarie: Enzo Bianco insiste, "Pure in Sicilia"

"Le primarie sono una scelta del Partito Democratico sin dalla sua fondazione e, inoltre, è stato anche il metodo con cui è stata eletta l'attuale segretaria nazionale Elly Schlein. Non comprendiamo perché adesso debbano essere cambiate le cose, per di più in maniera irregolare. Come Liberal PD invitiamo a sottoscrivere la petizione". Così in una nota l'ex ministro e presidente dei Liberal PD Enzo Bianco in merito alla petizione, online sul canale Change.org, lanciata da Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del Partito Democratico, a favore del mantenimento dello strumento delle primarie per l'elezione del segretario regionale del partito in Sicilia. Per quanto riguarda le segreterie provinciali, a Siracusa, tre candidati Piergiorgio Gerratana (Rosolini), Peppe Patti (Siracusa) e Claudia Saccà (Lentini), rispondendo a Orazio Scalorino (Floridia9, hanno detto no alla mofica dello Statuto per le primarie, preferendo il sistema arcaico del tesseramento. Proprio sulle tessere fatte a Siracusa, si sarebbe verificato uno sforamento che mette in forse lo stesso congresso.