Spacciavano eroina e cocaina a Noto, scattano 2 arresti e 9 perquisizioni

La polizia ha eseguito un'ordinanzadi custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti di due pregiudicati, una 27enne e un 35enne, indagati a vario titolo per spaccio di stupefacenti, estorsione, minacce e porto abusivo di armi da fuoco. Contestualmente sono state eseguite, nei confronti di altre nove indagati, delle perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'indagine,avviata nel 2023 dal commissariato di Noto, coordinata dalla Procura di Siracusa, che avrebbe permesso di "raccogliere un cospicuo quadro indiziario che ha permesso di comprovare l'operatività degli indagati nel settore dello spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana nella città barocca". I due destinatari del provvedimento restrittivo sono stati condotti in carcere.