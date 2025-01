Limone Igp di Siracusa, nuova campagna promozionale sui canali Rai

Prende il via la prima campagna televisiva nazionale dedicata al Limone di Siracusa IGP. La campagna, si legge in una nota, raggiungerà 30 milioni di contatti e sarà distribuita con 265 spot nei programmi più seguiti dai responsabili d'acquisto: da Affari Tuoi alla fiction de Il Conte di Montecristo; dai TG al programma di Antonella Clerici, solo per citarne alcuni. Lo spot, inoltre, sarà presente anche online, su YouTube, sul nuovo canale del Limone di Siracusa IGP. La campagna, infatti, fa parte delle iniziative previste dal progetto europeo LemOn cofinanziato dal Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP. La campagna TV, sottolinea la nota, "mette in evidenza, con uno spot da 15", l'eccellenza del prodotto e il legame con il territorio, elemento che ne determina l'unicità. Un territorio magico, ricco di storia, natura e soprattutto persone che da secoli coltivano un frutto unico al mondo per la sua essenza aromatica e straordinariamente succosa. Del limone di Siracusa IGP si mangia tutto, anche la buccia. L'area di produzione comprende i comuni di Siracusa, Noto, Avola, Floridia, Solarino, Priolo Gargallo, Augusta, Sortino, Rosolini e Melilli. Un territorio baciato dal Mediterraneo, ricco di storia e di futuro".