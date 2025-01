Calcio, altro terremoto al Messina: si dimette il tecnico Modica, squadra affidata a Mancuso

La sconfitta del Messina contro il Crotone ( 0 -2 ) ha provocato un nuovo terremoto in casa biancoscudata. Giacomo Modica al termine del match si è dimesso dalla guida tecnica della squadra. . La società peloritana deve dunque andare alla ricerca di un nuovo allenatore per il proseguo della stagione.

"A seguito delle dimissioni rassegnate ieri sera da mister Giacomo Modica, l’Acr Messina comunica che la prima squadra si allenerà oggi sotto la guida di Carmelo Mancuso, tecnico della primavera.

Intanto il direttore sportivo, Domenico Roma, è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore".