Crolla una palazzina per una fuga di gas a Catania, 7 persone ferite

Una palazzina sventrata in fiamme, con detriti presenti per centinai di metri. Un'auto col cofano aperto brucia mentre suona il suo antifurto. Attorno decine di soccorritori che si muovono alla ricerca di feriti o di eventuali dispersi. Si presenta così, come uno scenario daguerra, la via del rione San Giovanni Galermo di Catania dove c'è stata un'esplosione per una fuga di gas.

E' in corso di evacuazione il centro dell'Opera diocesana di assistenza a Catania che ospita anziani. La struttura è nella zona di via Gualandi dove è avvenuta un'esplosione per una fuga di gas.

Sul posto stavano operando due squadre dell'azienda del gas per ricercare una perdita nella rete cittadina. La strada era già stata bloccata al traffico viario. I vigili del fuoco del comando provinciale sono presenti sul posto con tre squadre anche dei nuclei speciali Nbcr. Dai vigili del fuoco arriva la notizia "di una palazzina di tre piani crollata".

"C'è la notizia di sette persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie certe su eventuali vittime. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c'erano molte persone dentro". Così su Rainews 24 il sindaco di Catania Enrico Trantino a proposito dell'esplosione avvenuta in serata nel rione San Giovanni Galermo.