La diocesi di Piazza Armerina nella bufera: il Vaticano invia un ispettore

La Santa Sede ha inviato un visitatore apostolico con l’obiettivo di indagare su quanto accaduto nella Diocesi di Piazza Armerina in relazione al comportamento dei prelati sul caso Rugolo, il sacerdote condannato dal Tribunale di Enna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale su minori. Le attenzioni sarebbero concentrate sul vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana (nella foto), rinviato a giudizio insieme a Vincenzo Murgano, attuale parroco della chiesa Madre di Enna, con l’accusa di falsa testimonianza in occasione del processo Rugolo. Il visitatore apostolico, che secondo alcune indiscrezioni è un vescovo di una città del Nord Italia, è stato nell’Ennese dal 15 al 18 gennaio ed ha incontrato alcuni prelati coinvolti nella vicenda. All’ “ispettore” del Vaticano spetterà inviare una relazione a papa Francesco su quanto emerso nel corso della sua indagine. Poi, il Pontefice prenderà una decisione.