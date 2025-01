Modica, al Caffè Quasimodo si presenta libro di Grazia Dormiente su Giorgio La Pira

Si terrà a Modica, sabato 25, alle ore 17.30, il VII appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo, dedicato alla presentazione del libro di Grazia Dormiente Giorgio La Pira , una vita per la pace nel mondo, edito da Prova d’Autore nel 2024; si tratta di un testo che tende a far riflettere sul valore e sull’importanza dell’ audace testimonianza di un “cristiano siciliano” figlio del mare e aperto all’infinito orizzonte della terra e del cielo.

A presentare il libro saranno Giovanna Pediliggieri, docente di lettere dell’Istituto “Rogasi” di Pozzallo, e il Presidente del Caffè Quasimodo, Domenico Pisana, curatore della prefazione. L’incontro sarà moderato da Silvana Blandino, poetessa del Caffè Quasimodo; Antonella Monaca e Maria Giunta leggeranno brani tatti dal libro, mentre il Duo Colombo-Poidomani eseguirà intermezzi musicali al pianoforte.

“La figura di Giorgio La Pira trova in questo saggio antologico di Grazia Dormiente – afferma Domenico Pisana - la restituzione memoriale di un uomo, di un politico, di un credente, di un contemplativo dalla vita straordinaria e pervasa di santità. Il volume è anche corredato di un apparato iconografico, lettere e testimonianze che accompagnano il percorso scrittorio di un uomo divenuto ‘cittadino del mondo’, un esempio di santità riversata nelle pieghe della storia”.