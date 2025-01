Giornata della memoria: iniziativa culturale al Centro Studi Feliciano Rossitto

L’Associazione artistico culturale “Mondo di Luci” e il Centro studi “Feliciano Rossitto” hanno organizzato lunedì 27 gennaio 2025 (ore 18.00), presso i locali del Centro studi Rossitto (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), l’iniziativa dal titolo “Giornata della Memoria. Testimonianze, immagini e suoni per non dimenticare la Shoah”. L’evento è rivolto a riflettere sul passato affinché possa davvero servire ad agire meglio nel presente.

La serata sarà introdotta dai saluti di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Rossitto”) e Maria Distefano (presidente “Mondo di Luci”). Seguirà l’intervento dello storico Giuseppe Barone.

L’incontro di riflessioni sarà tratteggiato da letture di brani a cura dei gruppi Teatro Mondo di Luci e Feliciano Rossitto, con la partecipazione di: Pippo Antoci, Ornella Cappello, Veronica Falcone, Emanuele Gurrieri, Emiliano Failla, Ismaele Veloce, Giulia Comanzo, Marta Comanzo, Aurora Cascone, Anna Vitale.

Direzione artistica: Maria Distefano. Tecnico audio/video: Davide Criscione.