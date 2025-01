Nascondeva in casa 18 ovuli con l'eroina: pusher arrestato a Palermo

La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto un nigeriano di 30 anni, regolare sul territorio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina. La misura trae origine da un controllo svolto all’interno del quartiere Ballarò dal personale della 6^ Sezione Investigativa della Squadra Mobile “Contrasto al Crimine Diffuso”, impegnato nell'attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sin dalle prime fasi del controllo l’uomo appariva irrequieto, e mostrava segni di nervosismo tentando di dileguarsi per eludere l’accertamento. Evidentemente insospettiti da tale atteggiamento, gli operatori della Squadra Mobile rinvenivano addosso all'uomo la somma di 300 euro in banconote di piccolo e medio taglio e due telefoni cellulari. Il fermato appariva inoltre restìo a fornire indicazioni circa il luogo di residenza, ma approfonditi accertamenti effettuati in loco dai poliziotti ha consentito di risalire alla sua dimora. I “Falchi” sottoponevano il locale a perquisizione e rinvenivano all’interno della camera da letto 18 ovuli di sostanza stupefacente che veniva riconosciuta come eroina a seguito di narcotest – per un peso complessivo di 180 grammi – un frullatore ed altro materiale utilizzato per il confezionamento e la preparazione delle dosi, oltre all’ulteriore somma di 1.290 euro, materiale che veniva tutto posto sotto sequestro.