Controlli anticrimine a Rosolini, la polizia identifica 81 persone

La Questura di Siracusa, per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza pervenuta dai cittadini di Rosolini, ha disposto un innalzamento del livello del controllo del territorio con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania.

Nel pomeriggio di ieri, pertanto, agenti del Commissariato di Pachino insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine etneo hanno effettuato numerosi posti di controllo al fine di innalzare il livello di sicurezza percepito dagli abitanti di Rosolini.

Il dispositivo ha previsto il pattugliamento di zone sensibili del centro cittadino e della periferia e il controllo di soggetti gravitanti in ambienti criminali e capaci di creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tale contesto operativo, sono state identificate, nel complesso, 81 persone e controllati 44 veicoli. Alcuni utenti sopresi a violare il Codice della Strada sono stati sanzionati. 2 sono stati i soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale controllati.