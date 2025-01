Forestali, protesta a Palermo alla Presidenza della Regione

Manifestazione di protesta dei forestali, a Palermo. Un sit-in è stato organizzato dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil davanti a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione.

"Il settore forestale lamenta la mancanza di una riforma che si occupi di loro - dichiara il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, a margine della manifestazione -. La regione ha stabilizzato LSU, ASU, PIP e tutte le altre possibili sigle, ma per volontà del centro destra resta fuori la stabilizzazione dei forestali. Non è accettabile che continuino le promesse e i proclami riguardo l'attesa di risorse utili alla stabilizzazione. È indispensabile avviare un percorso concreto che assecondi le legittime aspettative degli operai forestali. Non è possibile che si nasca precari e si chiuda la carriera lavorativa nella stessa posizione di instabilità".

"Il comparto dei precari forestali è stato illuso per l'ennesima volta dalle promesse della destra del Presidente Schifani e dalla Lega di Sammartino che fino a pochi mesi fa parlavano di stabilizzazione, mentre oggi, evidentemente, si sono voltati dall'altra parte. Anche per queste ragioni stamattina ho portato la mia solidarietà a tutti i lavoratori scesi in piazza insieme ai sindacati. Non capirò mai come si fa a votare questa destra disastrosa", aggiunge il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, partecipando al fianco dei sindacati, alla manifestazione di questa mattina in Piazza Indipendenza a Palermo.