Progetto Accademia Mangiafico a Solarino, 100 posti di lavoro nella ristorazione

Almeno 100 posti di lavoro al termine del primo corso dell'Accademia Mangiafico di Solarino rivolto alla ristorazione. Il progetto del gruppo imprenditoriale siracusano verrà presentato sabato alle 17 nell'aula consiliare del Comune di Solarino. Si tratta di un' iniziativa che tende a non far scomparire antichi mestieri come pasticcieri, gelatieri, barman e camerieri, utilizzando nuove tecnologie e bravi maestri artigiani per la formazione. L'Accademia Mangiafico, conta in meno di 3 anni di completare il progetto con un Centro commerciale che sorgerà sulla strada Statale 124 Florida - Solarino, in un ex mobilificio già in fase di ristrutturazione. Il progetto verrà realizzato con investimenti privati.

"La nostra iniziativa - dice il maestro pasticciere Pippo Mangiafico - è aperta ai giovani ed al territorio. Il settore della ristorazione ha bisogno di professionalità e non di avventurieri. I ragazzi più meritevoli che escono dall'Accademia verranno inseriti nel mondo del lavoro attraverso le nostre attività commerciali". Ma ogni allievo è libero di scegliere, forte di un attestato che verrà rilasciato dall'Accademia". Il gruppo è già forte di 10 attività commerciali in provincia di Siracusa ed ha ambizioni di 'sbarcare' all'estero. "Tra i nostri obiettivi - afferma Christian Mangiafico - c'è quello di valorizzare anche i prodotti enogastronomici del territorio per questo andremo a realizzare un hub che sarà un polo d'attrazione anche turistico in provincia di Siracusa".