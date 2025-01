Musumeci: da Cdm 30 milioni per calamità Sicilia febbraio 2023

"In conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei Liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città metropolitana di Catania e dei Comuni del litorale ionico della Città metropolitana di Messina", il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, un ulteriore stanziamento di 30 milioni e 250 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

"Questo ulteriore intervento finanziario - spiega Musumeci - si aggiunge al precedente stanziamento di 9 milioni di euro che abbiamo deliberato nel luglio 2023.

Una integrazione che si è resa necessaria per consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti delle quattro province isolane".